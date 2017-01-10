Ученые заявили, что спорт делает людей счастливыми

Лондон, 10 января. Британские ученые рассказали о физических упражнениях, которые могут сделать людей счастливее.

Исследователи из Университета Эссекса и Кембриджа использовали данные из мобильного приложения, которое измеряло уровень дневной активности участников эксперимента. Они привлекли к своей научной работе десять тысяч добровольцев разного возраста. Специалисты проанализировали спортивные увлечения и психологическое равновесие людей.

Выяснилось, что даже скромная двигательная активность значительно подымает жизненный тонус и настроение. Так может воздействовать, например, уборка по дому или перестановка мебели.

Как добавили эксперты британским СМИ, у человека без физических нагрузок могут быть проблемы с психикой, а также с пищеварительной и сердечно-сосудистой системами.

Ранее ученые нашли самый простой секрет счастья.