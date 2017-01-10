Отельеры опасаются убытков из-за ЧМ-2018

Москва, 10 января. Отельеры в России опасаются больших убытков из-за Чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Наконец-то все крупнейшие отели страны заключили договоры с ФИФА на размещение гостей Чемпионата мира по футбола в 2018 году. В первую очередь это те гостиницы, в которых будут проживать делегации, представители ФИФА и VIP-персоны. Правда, отельеры опасаются больших убытков: практически во всех крупных отелях забронированы 80 процентов номеров для этой категории гостей.

Но, как показывает практика проведения мундиаля в Германии, ЮАР, Бразилии – не все номера заполняются, некоторые из них остаются пустыми в разгар праздника. Сейчас крупнейшие гостиницы страны ведут консультации с коллегами, которые уже имели печальный опыт проведения подобных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Адмиралтейский, Центральный и Петроградские районы не успевают отремонтировать все фасады исторических домов, находящихся на туристических маршрутах ЧМ-2018.