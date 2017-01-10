Захарова переадресовала обвинения Стрип в «желании унижать» кабинету Обамы

Москва, 10 января. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице Facebook ответила знаменитой голливудской актрисе Мерил Стрип, обвинившей избранного президента США Дональда Трампа в «инстинктивном желании унижать». Захарова отметила, что все, что было сказано актрисой по поводу Трампа, может быть легко отнесено на счет действующей администрации США.

«Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и получая обратный результат — это девиз уходящей команды, — объявила Захарова. — только «инстинктивное желание унижать кого-то» раньше не касалось Мерил Стрип».

Сейчас сторонники уходящего в отставку Барака Обамы расплачиваются за собственную политику двойных стандартов — на протяжении восьми лет унижениям подвергался только противоположный лагерь — а теперь Мерил Стрип и многим другим приходится привыкать к новому положению.

Напомним, «Газета.ru» сообщала вчера о том, что на церемонии награждения кинопремией «Золотой глобус» Мерил Стрип обвинила Трампа в жестокости и циничном передразнивании репортера-инвалида The New York Times.