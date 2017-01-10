Петербуржец впал в кому после купания в бассейне фитнес-клуба

Санкт-Петербург, 10 января. Чрезвычайное происшествие случилось в бассейне фитнес-клуба во Фрунзенском районе Петербурга — мужчина чудом остался жив. Пострадавшего увезли в тяжелом состоянии в больницу.

Как стало известно ФАН, инцидент случился в минувший понедельник примерно в 22.00 в спортивном клубе «Спорт Лайф», расположенном на Балканской улице.

Согласно предварительной версии, 42-летний Константин П. начал тонуть в бассейне. К счастью, его оперативно спас работник спортивного заведения. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Сообщается, что мужчина находится в коме.

Напомним, как сообщала Газета.Ru, в конце ноября минувшего года 11-летняя девочка утонула в бассейне спортивного центра «Афродита» в Набережных Челнах. Ребенок погиб по причине нарушения правил безопасности — девочку оставили в бассейне без присмотра.