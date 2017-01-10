Два десятка боевиков ИГИЛ ликвидированы в Сирии турецкими ВВС

Анкара, 10 января. Почти 20 боевиков террористической организации «Исламское государство» ликвидированы ударом турецких ВВС.

Турецкие ВВС нанесли удары по 367 целям террористов запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) на севере Сирии.

«Нашими ВВС в ходе авиаударов в районе населенных пунктов Эль-Баб, Бзага и Суфлания ликвидированы 27 объектов ИГ, в том числе оборонительные позиции, убежища и штабы террористов», — сообщили представители турецкого генштаба.

По данным Анкары, в результате авиатак были ликвидированы 19 террористов, а также 3 минометные позиции и 4 оснащенных вооружением транспортных средства боевиков.

Читайте также: Сирия сегодня: ВКС РФ напугали американцев, кто виноват в создании ИГИЛ