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Экспресс-доставка товаров AliExpress вновь доступна в России
Экономика

Экспресс-доставка товаров AliExpress вновь доступна в России

Сегодня 10:07
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Экспресс-доставка товаров AliExpress вновь доступна в России

Пекин, 10 января. Китайский интернет-ритейлер AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию, сообщили представители компании.

«Насколько нам известно, AliExpress восстановил предоставление услуг экспресс-доставки товаров в Россию», — констатируют источники.

В AliExpress обратили внимание, что приостановка услуги экспресс-доставки из-за проблем с растаможиванием на границе не отразилась на отправке посылок почтой.

7 января появилось сообщение, что британский интернет-магазин Asos также приостановил экспресс-доставку товаров в Россию из-за обновления системы. В компании заверили, что услуга будет возобновлена после решения технических вопросов.

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Катерина Тимошенская
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