Сирия сегодня: ВКС РФ напугали американцев, кто виноват в создании ИГИЛ

Сирия, 10 января. В ЦРУ признали, что активная помощь США так называемой «умеренной оппозиции» лишь усугубила бы ситуацию в стране. Пилоты ВВС США жалуются на ВКС РФ. Замглавы МИД РФ провел переговоры с сирийской оппозицией. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Помощь «умеренным»

Директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Джон Бреннан заявил, что оказание активной военной поддержки «умеренной оппозиции» со стороны американцев могла бы изменить ситуацию в Сирии, допустив, что такая помощь серьезно ухудшила бы положение в регионе. Бреннан подчеркнул, что так называемая оппозиция на сегодняшний день представляет из себя крайне разнородную смесь светских и экстремистских элементов.

Напомним, вооруженное противостояние на сирийской территории идет с марта 2011 года. Сирийская арабская армия (САА) постоянно ведет тяжелые бои с различными террористическими формированиями, включая «Джебхат ан-Нусру» и «Исламское государство» (обе организации запрещены на территории Российской Федерации).

«Опасные сближения»

Как пишет Wall Street Journal, пилоты ВВС США выразили озабоченность «опасными сближениями» с истребителями российских ВКС в небе над Сирией. Американские пилоты отметили, что предпочитают «уступать русским дорогу», чтобы избежать столкновений.

По словам генерал-майора Чарльза Коркорана, «русские крайней редко дают устный ответ». Он отметил, что еще реже истребители ВКС уходят в сторону. Командующие американскими ВВС опасаются, что подобные инциденты могут вызвать новый виток напряженности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами.

Американское издание утверждает, что сближение самолетов в воздухе над Сирией продолжается, несмотря на подписанный осенью 2015 года меморандум о безопасности при полетах над сирийской территорией. Пилоты ВВС обвиняют российских летчиков в том, что те якобы не знают или не хотят соблюдать правила безопасного расхождения транспортных средств.

Важная встреча

По информации пресс-службы российского министерства иностранных дел, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с представителем оппозиционного Народного фронта за перемены и освобождение Сирии Кадри Джамилем. Они обсудили перспективы выработки сирийской оппозицией единой платформы для участия в политическом процессе урегулирования конфликта на сирийской территории на основе резолюции 2254 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Отмечается, что Богданов принял у себя представителя сирийской оппозиции в понедельник, 9 января текущего года.

США признали себя виновными

По словам главы ЦРУ, вывод американских солдат из Ирака в 2011 году поспособствовал созданию и усилению террористического квазиобразования «Исламское государство». Он отметил, что США не смогли уследить за ростом террористической активности. Бреннан подчеркнул, что сейчас Вашингтон поступил бы иначе.

Барак Обама, вступивший в должность президента Соединенных Штатов в 2009 году, выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний и вывел американских военных с территории Ирака. Однако уже 2014 году из-за обострившейся ситуации в регионе Вашингтоном была организована так называемая международная антитеррористическая коалиция, принявшая активное участие в борьбе с «Исламским государством».