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В Госдуме раскрыли истинные цели Обамы по расширению «списка Магнитского»​
Политика

В Госдуме раскрыли истинные цели Обамы по расширению «списка Магнитского»​

Сегодня 9:53
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В Госдуме раскрыли истинные цели Обамы по расширению «списка Магнитского»​
Москва, 10 января. Расширение санкционного «списка Магнитского» со стороны США в очередной раз демонстрирует продолжение политики нагнетания отношений с Москвой, полагают в Госдуме. По словам первого замглавы комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрия Новикова, преемственность такого курса сейчас пытается навязать Дональду Трампу администрация уходящего президента США Барака Обамы.

«Расширение списка тех, кто попадает под санкции США из числа граждан России, — это продолжение политики нагнетания отношений между США и РФ» — сказал Новиков в комментариях агентству РИА Новости. Парламентарий также выразил уверенность, что Вашингтон в очередной раз сделал заявку на вмешательство в дела других государств, на право навязывать свои подходы и ценности.

Напомним, накануне Минфин США на основании «акта Магнитского» ввел санкции в отношении пяти граждан РФ. Среди них, в частности, оказались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

комментарии
Ярослава Замысловатова
#барак обама
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