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ЛНР: украинские силовики трижды обстреляли село Калиновка под Луганском
Новороссия

ЛНР: украинские силовики трижды обстреляли село Калиновка под Луганском

Сегодня 9:44
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ЛНР: украинские силовики трижды обстреляли село Калиновка под Луганском

Луганск, 10 января. Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики.

Об этом рассказали в оборонном ведомстве ЛНР.

Украинские военные стреляли в направления населенного пункта Луганское. Было обстреляно село Калиновка. ВСУ использовали 120-мм и 82-мм минометы.

Ранее в Киеве раскрыли тактику «ползучего наступления» ВСУ на Донбасс. Украинские войска намерены вернуть Донбасс при помощи стратегии «ползучего наступления». Об этом заявил украинский военный эксперт Юрий Колесников.

Напомним, ранее участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе заявили о необходимости установления с 24 декабря «всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня» в регионе.

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Алия Шарафутдинова
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