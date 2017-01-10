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ФСБ поймала украинца, сменившего фамилию, чтобы проникнуть в Крым
Общество

ФСБ поймала украинца, сменившего фамилию, чтобы проникнуть в Крым

Сегодня 9:54
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ФСБ поймала украинца, сменившего фамилию, чтобы проникнуть в Крым

Симферополь, 10 января. Российская пограничная служба задержала гражданина Украины, который пытался проникнуть на территорию Крыма, несмотря на то, что въезд в Российскую Федерацию был запрещен ему судом до 2019 года. Для того, чтобы выехать в Россию, украинец поменял фамилию.

Как сообщает управление погранслужбы Крыма, украинцу был запрещен въезд на территорию России по требованию миграционной службы Краснодарского края. Для того, чтобы вновь оказаться на территории РФ, нарушитель сменил фамилию.

«Вынашивая умысел на незаконное пересечение госграницы, с целью создания условий для беспрепятственного въезда в РФ, нарушитель обратился в ЗАГС города Новая Каховка для целью изменения фамилии, после чего в паспортном столе получил установленным порядком новый паспорт гражданина Украины», — указывает погранслужба ФСБ РФ в связи с задержанием гражданина Украины.

Возбуждено уголовное дело, украинцу грозят штраф до 300 тысяч рублей или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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Валентин Меликов
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