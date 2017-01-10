Конгресс США приравнял «российские кибератаки» к  терактам 11 сентября

Вашингтон, 10 января. В Конгрессе США предложили расследовать кибератаки на американские государственные структуры во время выборов президента с помощью независимой комиссии, как это было сделано после терактов 11 сентября 2001 года.

Конгрессмены выступили с предложением принять закон «О защите демократии США». Отмечается, что он предполагает создание независимой комиссии из 12 человек, которая займется расследованием кибератак на госструктуры США во время предвыборной кампании в стране. Уточняется, что члены конгресса США не могут состоять в комиссии.

Напомним, 6 января американская разведка обвинила Россию в якобы вмешательстве в президентские выборы путем кибератак. После этого вице-премьер России Дмитрий Рогозин иронично отреагировал на доклад американских спецслужб о кибератаках, в которых якобы замешана Россия.