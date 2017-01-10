Истеричка, был бы хоть вторым: Рунет возмущен заявлением французского биатлониста

Мартелль, 10 января. Биатлонист из Франции Аристид Бегю после проигрыша россиянину Александру Логинову заявил, что ему неприятно проигрывать спортсмену, который отбыл дисквалификацию из-за допинга.

Напомним, Логинова дисквалифицировали в 2013 году сроком на несколько лет за употребление эритропоэтина.

22-летний француз в Twitter написал под сообщением Мартена Фуркада, что ему неприятно проигрывать «нечистому» спортсмену. Бегю обвинил россиянина в мошенничестве.

Пользователи Сети не могли оставить без комментариев едкое заявление француза. Так, один написал в шутливой манере: «Бегю, лежу, стреляю». Второй отметил, что дыма без огня, как известно, не бывает, вспомнив басню Ивана Крылова: «Ай, Моська, знать она сильна…»

Третий пользователь также потроллил французского биатлониста: «Проиграть мошеннику — нет! Что значит нет, если да?» и «Французская истеричка. Был бы хоть вторым…»

Нашлись и те, которые считают, что Логинов загубил свою карьеру из-за употребления допинга: «Хочется Логинова, конечно, поскорее увидеть на ИБУ, но понять гнев всех спортсменов можно. ЭПО — это финиш полный, его нельзя принять случайно. 100% кололся целенаправленно, при этом не признался и никого не сдал».

На прошедшем в Италии этапе Кубка IBU россиянин Александр Логинов победил в гонке преследования и спринте.