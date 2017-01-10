Шакалий вой Пентагона: почему ВМС США нарушают правила полетов над Сирией

Американские военные летчики пожаловались на российских коллег, которые якобы летают без правил в небе над Сирией. Корреспондент Федерального агентства новостей связался с экспертом, который в свое время стал жертвой американского своеволия в воздухе, и попросил прокомментировать эту ситуацию.

В общем, жалобы ВВС США можно лаконично привести к единому знаменателю: русские опасно сближаются с военными самолетами других стран, редко отвечают в эфире, почти не меняют курс во время выполнения боевых операций, заставляют несчастные американские самолеты уклоняться от столкновений. Плюс, если верить Вашингтону, злобные русские пилоты не включают опознавательных сигналов, тем самым «наплевав на международные протоколы». Не помогает даже подписанное в октябре 2015 года соглашение о безопасности при полетах над Сирией.

«Существует неписаный воздушный кодекс между пилотами всего мира. Самые хорошие отношения у российских летчиков исторически складывались с французами, немцами, китайцами, редко идут на контакт чопорные англичане. С американцами всегда было трудно. За мою практику они пошли на контакт один раз, когда зашли в кабину моего Ил-86 в Хабаровске, смотрели и удивлялись большим приборам и удобной просторной кабине. А так они всегда вели себя достаточно независимо и дерзко», — комментирует заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Он вспоминает, как его однажды атаковали американские летчики на двух F-16 над территорией Турции. Потом в Москве шли долгие разбирательства, Сытника лишили виз в Турцию, Израиль и США.

«Я летел через Мосул еще при живом Саддаме Хусейне, потом хотел выйти на Трабзон и в ростовскую зону и не стал пользоваться пространством между 33-й и 34-й параллелью, которые американцы рекомендовали для полетов. Россия — независимая страна, от указов Вашингтона не зависит. Плюс мы получили евроконтроль, отмашку от Брюсселя. Но американцы подняли с базы в Турции два самолета и пытались сбить меня с трассы, угрожали ракетами, приближались на расстояние 10-15 метров к самолету, крылом к кабине. Эти игры проходили на скорости в 900 км/ч и на высоте в 10 тысяч километров. И никто тогда не говорил об опасном сближении и безопасности полетов. Со мной на связь не выходили, хотя я их просил отойти дальше. У самолета был длинный хвост в 62 метра, не дай бог какое столкновение: у них-то парашютная система, а у меня нет», — продолжает эксперт ФАН.

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По его словам, все эти полеты и встречи в Балтийском и Средиземном морях происходят вне международных воздушных трасс.

«Там, где летают гражданские самолеты, их контролируют наземные диспетчеры, там ведется онлайн съемка: какой самолет кто приблизил, какая высота. Все это считывается, и потом друг другу отсылаются ноты, начинаются разборки. А вне трасс могут подлететь самолеты НАТО: они пытаются показать свое доминирование в воздухе, пересекают курс, близко подходят, начинают провоцировать. Один заходит сзади, начинает брать тебя в прицел... Наши сейчас стали отвечать, и это вызывает у них раздражение», — считает пилот.

Немудрено, ведь на протяжении 30-40 лет американцы были главными действующими лицами в воздушном пространстве всего мира. И вдруг их начали теснить российские летчики.

«Наши самолеты по характеристикам абсолютно ничем не уступают американским последним самолетам, могут летать на минимальных скоростях в 120-150 км/ч, зависая в воздухе как вертолеты. В то же время они могут летать и на сверхзвуке, выполнять всевозможные фигуры. И каждая такая встреча с нашими летчиками вызывает в Пентагона шакалий вой. Начинаются претензии. Хотя мы всегда говорим Штатам: не лезьте, когда мы летаем. Простое правило. Наши парни ведь тоже задиристые, они имеют топливо, хорошие самолеты и хорошие отношения с руководством ВКС. И иногда огрызаются, чтобы американцам неповадно было, при этом не угрожая безопасности полетов», — резюмирует Сытник.