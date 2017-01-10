Американсете ученые создали материал, в десять раз прочнее стали

Вашингтон, 10 января. Американские ученые создали сверхпрочный материал, в состав которого входит графен.

Как пишет Engadget, открытие принадлежит группе исследователей из Массачусетского технологического института. Они использовали для изготовления нового материала графен, который делает его прочнее стали в десять раз.

Для экспериментов ученые печатали модели на 3D-принтере. Они рассказали что форма предмета в данном случае гораздо важнее его состава.

Напомним, графен в сто раз жестче стали. Он гораздо лучше проводит электричество и рассеивает тепло.

Ранее новый материал прочнее стали в десять раз синтезировали ученые. Стабильная и чрезвычайная прочная структура синтезированного материала позволит его использовать там, где подобное раньше не представлялось возможным.