Израильские ученые объяснили, как метеоритная бомбардировка создала Луну

Лондон, 10 января. Астрономы из израильского Института имени Вейцмана и Имперского колледжа Лондона выдвинули новую теорию формирования Луны, проверив ее на тысячах компьютерных моделей. Их теория идет вразрез с устоявшейся в научном сообществе теорией, согласно которой Луна является осколком врезавшейся в Землю более крупной планеты.

Астрономов давно занимал вопрос разнообразия химических изотопов, встречающихся на спутнике Земли. Согласно новой теории, Луна сложена из столь большого разнообразия химических веществ, поскольку она «накапливалась» на орбите Земли на протяжении миллионов лет, пока в нашу планету врезались небольшие твердые небесные тела.

Как заявили израильские ученые, которые провели тысячи виртуальных экспериментов с данной моделью, из тысячи сценариев образования Луны не менее 20 указывают на то, что спутник мог образоваться за длительный срок. В этом случае в недрах луны содержится немалое количество вещества, составлявшего когда-то поверхность Земли и выбитого на орбиту бомбардировкой.