Автобус с детьми столкнулся с грузовиком под Псковом

Псков, 10 января. Автобус, в котором находились более 40 детей, столкнулся с грузовиком в Псковской области, сообщили источники в экстренных службах региона.

По данным сотрудников МЧС, в автобусе находился 41 ребенок. Все дети были участниками детско-юношеского хора Всехсвятского прихода Минска. Всего в автобусе находились 54 человека.

«В автобусе находились паломники из Белоруссии, которые направлялись в Псково-Печерский монастырь», — констатировали источники.

Автобус столкнулся с грузовиком в Струго-Краснинском районе области. Около 12 человек, в том числе 10 детей, получили незначительные ушибы.

Ранее сообщалось, что при столкновении двух автомобилей в Дагестане погибли пять человек, двое из них — дети.