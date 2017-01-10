Пентагон признал важность диалога с пилотами ВКС РФ в небе над Сирией

Вашингтон, 10 января. Пентагон намерен взять курс на активизацию взаимодействия с Москвой по Сирии. На нормализацию отношений с Россией нацелен и избранный президент США Дональд Трамп.

Операции на Ближнем Востоке будут обсуждать во избежание каких-либо инцидентов в воздушном пространстве Сирии, что может повлечь новую волну напряженности.

Ранее американские военные пилоты обвинили ВКС РФ в несоблюдении меморандума о безопасности полетов в Сирии, заявив, что российские самолеты якобы совершают опасные сближения в районе боевых операций в ближневосточной стране.

Об обвинениях ВКС РФ со стороны американских военных летчиков сообщила во вторник газета The Wall Street Journal. «ВКС РФ реагируют вербально на запросы опознать себя редко или вообще не реагируют. Они меняют курс редко или вообще не меняют. Мы уходим в сторону», – заявил газете бригадный генерал ВВС США Чарльз Коркорян.