FAN-TV Лента новостей
Пентагон признал важность диалога с пилотами ВКС РФ в небе над Сирией
Политика

Пентагон признал важность диалога с пилотами ВКС РФ в небе над Сирией

Сегодня 9:37
51

Пентагон признал важность диалога с пилотами ВКС РФ в небе над Сирией

Вашингтон, 10 января. Пентагон намерен взять курс на активизацию взаимодействия с Москвой по Сирии. На нормализацию отношений с Россией нацелен и избранный президент США Дональд Трамп.

Операции на Ближнем Востоке будут обсуждать во избежание каких-либо инцидентов в воздушном пространстве Сирии, что может повлечь новую волну напряженности.

Ранее американские военные пилоты обвинили ВКС РФ в несоблюдении меморандума о безопасности полетов в Сирии, заявив, что российские самолеты якобы совершают опасные сближения в районе боевых операций в ближневосточной стране. 

Об обвинениях ВКС РФ со стороны американских военных летчиков сообщила во вторник газета The Wall Street Journal. «ВКС РФ реагируют вербально на запросы опознать себя редко или вообще не реагируют. Они меняют курс редко или вообще не меняют. Мы уходим в сторону», – заявил газете бригадный генерал  ВВС США Чарльз Коркорян.

комментарии
Ярослава Замысловатова
#дональд трамп
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 10 января 2017 07.00: САА прорвала оборону ИГИЛ в Восточной Гуте, в Алеппо ликвидировали около 50 боевиков

Сегодня 7:00
711

Сирия новости 9 января 2017 22.30: Турция обстреливает ИГ в Алеппо, «Джебхат ан-Нусра» несет потери в Хомсе

Вчера 22:30
690

Новости США: Путин и Трамп затмили лауреатов «Золотого глобуса», карьера Клинтон подошла к концу

Вчера 20:37
1148

McDonald’s бежит из Китая: «индекс биг-мака» в свете большой политики

Вчера 20:27
460

Сирия сегодня: ИГИЛ казнило 12 человек в Ракке, неудача «Джебхат ан-Нусры» в Хаме

Вчера 20:13
1013
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ЛНР: украинские силовики трижды обстреляли село Калиновка под Луганском

9:44

Конгресс США приравнял «российские кибератаки» к  терактам 11 сентября

9:43

Израильские ученые объяснили, как метеоритная бомбардировка создала Луну

9:38

Пентагон признал важность диалога с пилотами ВКС РФ в небе над Сирией

9:37

Автобус с детьми столкнулся с грузовиком под Псковом

9:30

Американские ученые создали материал, в 10 раз прочнее стали

9:27

Ученые рассказали, что действительно поможет в похудении

9:23

Новый фигурант по делу о мошенничестве в Хакасии арестован по решению суда

9:21

Глава ЦРУ рассказал, как Обама просчитался с «арабской весной»

9:18

Ученые нашли мрамор на поверхности Марса

9:14

Боевики ИГ искореняют христианство в долине Нейнова в Ираке

9:13

Сирия: США решили усилить поддержку операции Турции против ИГ

9:10
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ЛНР: украинские силовики трижды обстреляли село Калиновка под Луганском
Читать
Закрыть