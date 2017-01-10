Ученые нашли мрамор на поверхности Марса

Вашингтон, 10 января. Американские ученые обнаружили на поверхности Марса материал, который по своей структуре похож на мрамор.

Исследователи получили снимки с мобильного марсохода Curiosity. Аппарат собрал данные о кратере Гейла. На фотографиях специалисты обнаружили предмет, напоминающий мрамор. Находка выделяется на фоне однообразного рельефа планеты. Она имеет правильную круглую форму и необычный для Марса цвет.

Мнение ученых разделилось. Одни считают, что запечатленный предмет – вовсе не мрамор, а обычная скалистая порода, из которой и состоит ландшафт Марса. Вторая группа экспертов полагает, что найденный предмет свидетельствует о наличии высокоразвитой марсианской цивилизации, которая оставляет знаки для человечества.

Ранее ученые разглядели на снимках NASA на Марсе разбившийся космический корабль.