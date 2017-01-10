Новый фигурант по делу о мошенничестве в Хакасии арестован по решению суда

Абакан, 10 января. В рамках уголовного дела о мошенничестве при закупках медикаментов и медтехники в Хакасии по решению суда была арестована секретарь руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова. Следствие полагает, что женщина являлась пособником Бызова, которого обвиняют в получении взятки в размере 195 миллионов рублей.

«В рамках уголовного дела задержана 26-летняя секретарь руководителя администрации главы республики Хакасия, — объявили в Следственном комитете. — Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного рядом статей УК РФ — «Пособничество в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере с использованием служебного положения».

Следствие просило суд вынести решение о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, Владимир Бызов был арестован сроком на два месяца в конце декабря. Уголовное дело о мошенничестве в сфере медзакупок было возбуждено в отношении восьми человек.