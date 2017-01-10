Сирия: США решили усилить поддержку операции Турции против ИГ

Вашингтон, 10 января. США приняли решение усилить поддержку проводимых Турцией в Сирии военных операций против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Как сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в администрации президента США, американские летательные аппараты начали собирать для турецкой стороны разведывательную информацию о позициях боевиков ИГ на северо-западе САР.

По данным газеты, после этого Штаты собираются усилить поддержку турецкого наступления на сирийский город Эль-Баб. В частности, ожидается, что Вашингтон в поддержку ВС Турции будет наносить удары по позициям боевиков, а также предоставит оборудование. Не исключено, что в качестве поддержки будет оказана помощь со стороны советников из спецназа ВС США.

К слову, подобную поддержку окажут и представителям «умеренной» оппозиции.

При этом издание отмечает, что полеты американских летательных аппаратов в районе Эль-Баб требуют особой подготовки, поскольку это может привести к конфликту в связи с тем, что здесь также действует авиация РФ и Турции, наносящая удары по боевикам.