Глава ЦРУ рассказал, как Обама просчитался с «арабской весной»



Вашингтон, 10 января. Директор ЦРУ Джон Бреннан обвинил администрацию уходящего президента США Барака Обамы в нереалистичных ожиданиях последствий «арабской весны». Вашингтон неверно просчитал ее последствия, убежден Бреннан.

Так, по его словам, некоторые представители администрации Обамы полагали, что «арабская весна» выдавит «эти авторитарные режимы, а демократия начнет расцветать, потому что этого хотел народ", однако они, как подчеркнул глава ЦРУ, не учли, что во многих людях, культурах и странах попросту не был укоренен концепт демократии.

Ранее Бреннан уже заявлял, что вывод военного контингента США из Ирака в 2011 году способствовал формированию и усилению террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России по решению Верховного суда РФ).