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Боевики ИГ искореняют христианство в долине Нейнова в Ираке
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    Боевики ИГ искореняют христианство в долине Нейнова в Ираке

    9:13  10 Января 2017
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    Боевики ИГ искореняют христианство в долине Нейнова в Ираке

    Мосул, 10 января. Министр созданного в иракском Курдистане комитета регистрации преступлений, совершенных террористической организацией «Исламское государство»* (деятельность запрещена на территории РФ), сделал заявление относительно количества уничтоженных группировкой религиозных объектов в долине Нейнова.

    Министр вакфов Мирван Накшбанди заявил, что всего организация уничтожила около 100 религиозных объектов (церквей, памятников и т.д.) в оккупированной боевиками долине Нейнова. Он также добавил, что большинство уничтоженных ИГ* религиозных объектов относятся к христианским и езидским.

    Накшбанди также сообщил, что все преступления ИГ на оккупированных территориях тщательно регистрируются комитетом.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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