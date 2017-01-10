Боевики ИГ искореняют христианство в долине Нейнова в Ираке

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Мосул, 10 января. Министр созданного в иракском Курдистане комитета регистрации преступлений, совершенных террористической организацией «Исламское государство»* (деятельность запрещена на территории РФ), сделал заявление относительно количества уничтоженных группировкой религиозных объектов в долине Нейнова.

Министр вакфов Мирван Накшбанди заявил, что всего организация уничтожила около 100 религиозных объектов (церквей, памятников и т.д.) в оккупированной боевиками долине Нейнова. Он также добавил, что большинство уничтоженных ИГ* религиозных объектов относятся к христианским и езидским.

Накшбанди также сообщил, что все преступления ИГ на оккупированных территориях тщательно регистрируются комитетом.

* Организация запрещена на территории РФ.