Десяткам петербуржцев пришлось эвакуироваться из-за телефонного хулигана

Санкт-Петербург, 10 января. Нескольким десяткам жителей дома по улице Партизана Германа в Санкт-Петербурге пришлось эвакуироваться из-за звонка телефонного хулигана, который объявил, что в одной из квартир дома заложена бомба.

Неизвестный мужчина позвонил в службу спасения с сообщением о бомбе около 23 часов в понедельник. По его словам, до взрыва бомбы, заложенной в 22 квартире, оставалось лишь 40 минут.

Жильцов из этого подъезда эвакуировали из здания более чем на час — с 23.50 по 1.00 ночи. Эвакуировано было около 80 человек. Проведенный осмотр не обнаружил в доме никаких взрывчатых веществ и взрывоопасных устройств.