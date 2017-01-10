Состояние российских миллиардеров увеличилось на $29 млрд после победы Трампа

Вашингтон, 10 января. Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 29 миллиардов долларов после победы республиканца Дональда Трампа в президентских выборах в США.

Как пишет Forbes, эти изменения связаны с укреплением рубля и ростом стоимости российских ценных бумаг.

Отмечается, что активы руководителя правления НОВАТЭК Леонида Михельсона выросли на 1,9 миллиардов долларов с 8 ноября 2016 года. Он возглавляет рейтинг богатейших российских предпринимателей 2016 года.

Аналитики также рассказали, что победа Трампа стала причиной роста состояния американских миллиардеров. Оно увеличилось на 2,8%, когда как состояние российских — на 7,1%.

Ранее сообщалось, что победа Трампа на выборах принесла российским миллиардерам новые доходы.