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Пятиклассник попал в больницу после жестокого нападения собаки в Ленобласти
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    Пятиклассник попал в больницу после жестокого нападения собаки в Ленобласти

    9:01  10 Января 2017
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    Пятиклассник попал в больницу после жестокого нападения собаки в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 10 января. В Ленинградской области ученик пятого класса попал в больницу после нападения собаки: врачи зафиксировали многочисленные рваные раны лица и перелом.

    Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, накануне поздно вечером в полицию поступила телефонограмма из детской больницы. Сообщалось, что с улицы Центральной в деревне Кудрово Ленобласти поступил ребенок, 2005 года рождения, после нападения собаки.

    Врачи диагностировали у ученика пятого класса рваные раны лица, головы, конечностей, а также перелом правой скуловой кости. В настоящее время мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. Его госпитализировали.
     
    Медикам ребенок рассказал, что у дома №38а по улице Центральной его покусала собака.

    Автор: Олеся Волкова
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