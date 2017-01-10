Пятиклассник попал в больницу после жестокого нападения собаки в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 10 января. В Ленинградской области ученик пятого класса попал в больницу после нападения собаки: врачи зафиксировали многочисленные рваные раны лица и перелом.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, накануне поздно вечером в полицию поступила телефонограмма из детской больницы. Сообщалось, что с улицы Центральной в деревне Кудрово Ленобласти поступил ребенок, 2005 года рождения, после нападения собаки.

Врачи диагностировали у ученика пятого класса рваные раны лица, головы, конечностей, а также перелом правой скуловой кости. В настоящее время мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. Его госпитализировали.



Медикам ребенок рассказал, что у дома №38а по улице Центральной его покусала собака.