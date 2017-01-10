Упавший на рельсы в петербургском метро мужчина скончался на платформе

Санкт-Петербург, 10 января. Упавшего на рельсы на станции «Площади Александра Невского» мужчину в петербургском метро не удалось спасти.

Упавший на рельсы на станции «Площадь Александра Невского» мужчина скончался. Согласно данным правоохранительных органов, это случилось после того, как пострадавшего достали с рельсов. Прибывшие на место медики диагностировали смерть. Как сообщается, мужчина получил тяжелый травмы.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, 22-летний мужчина упал на рельсы не сам — его толкнул один из пассажиров. Работники петербургского метро достали пострадавшего на платформу.

В настоящее время с пассажиром работают правоохранители. Выясняются обстоятельства произошедшего.