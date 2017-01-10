Маленький ребенок едва не сварился в ванной в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 10 января. В детскую городскую больницу в Красносельском районе Санкт-Петербурга поступил мальчик 2014 года рождения в тяжелом состоянии — почти все тело ребенка покрыто термическими ожогами от горячей воды. Трагедия произошла вечером в воскресенье.

Двухгодовалый ребенок поступил в больницу с термическими ожогами лица, грудной клетки, живота, спины, левой руки, ягодиц. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Со слов матери ребенка стало известно, что ожоги были получены, когда мальчик находился в ванной комнате с семилетним старшим братом. Тот — по неосторожности или из озорства — открыл кран горячей воды, что привело к страшным ожогам на теле младшего брата.

Полиция проводит проверку по данному факту.