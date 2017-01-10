Медведев поручил уделить внимание поддержке семей в связи с рождением детей

Москва, 10 января. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил руководителям высших исполнительных органов государственной власти регионов обратить внимание на сохранение мер поддержки семей в связи с рождением детей.

Как сообщает пресс-служба Кабмина РФ, руководству субъектов поручено уделить особое внимание на дальнейшую поддержку семей в связи с рождением детей.

Такое поручение дал председатель правительства по итогам совещания о мерах по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов в 2017-2019 годах.

Ранее сообщалось, что правительство поддержит деньгами многодетные семьи 50 регионов России.