Ученые рассказали, что действительно поможет в похудении

Монтгомери (штат Алабама), 10 января. Научные работники из Университета Алабамы выяснили, что для похудения необходимо всего лишь изменить свой график питания, чтобы последний прием пищи проходил днем.

Накануне в американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана) состоялось собрание Общества по ожирению, на котором исследователи представили невероятную гипотезу. По их мнению, для похудения надо всего-то скорректировать свой распорядок дня таким образом, чтобы крайний прием пищи был днем.

К таким выводам эксперты пришли после исследования, в котором приняли участие две группы добровольцев с лишним весом, которые в течение четырех дней питались или в промежутке с 08.00 до 14.00, или же с 08.00 до 20.00.

В результате исследования оказалось, что утренние ограничения не оказывают воздействие на количество утраченных калорий в конце дня. Правда, специалисты заметили уменьшение жировых отложений респондентов в ночное время суток.