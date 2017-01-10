Половина россиян поддерживает предоставление гражданства зарубежным артистам

Москва, 10 января. Почти половина россиян (49%) положительно воспринимает предоставление гражданства РФ известным зарубежным артистам и спортсменам, выяснили специалисты ВЦИОМ.

Случаи предоставления гражданства РФ иностранным актерам и спортсменам россияне воспринимают скорее положительно (49%) или безразлично (34%), хотя кто-то и воспринимает это отрицательно (15%). 95% россиян заявили, что слышали о получении российского гражданства Жераром Депардье и Стивеном Сигалом. Россияне убеждены, что подобные факты говорят о большом интересе и уважении к нашей стране. Известные люди хотят получить гражданство РФ из-за интереса к нашей культуре, убеждены россияне, хотя, возможно, определенную роль играет стремление уехать из стран с высокими налоговыми ставками.