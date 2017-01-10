Питт и Джоли договорились не разглашать информацию о разводе

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Вашингтон, 10 января. Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились не разглашать деталей бракоразводного процесса.

Как передает CNN, ранее Питт подал прошение о сокрытии деталей соглашения об опеке над его детьми с Джоли. Также он заявил о желании добиваться временной опеки над детьми. Судья высшего суда в США Ричард Бердж-младший отклонил запрос Питта.

При этом, пара рассказала о подписании соглашения о соблюдении неприкосновенности личной жизни их детей и семьи. Это означает, что Джоли и Питт сохранят в тайне детали бракоразводного процесса. Будет сохранена конфиденциальность всех судебных документов. Для решения любых вопросов актеры смогут привлекать мирового судью.

В дальнейшем Джоли и Питт намерены выступать «единым фронтом».

Напомним, о разводе голливудской четы стало известно в конце сентября.