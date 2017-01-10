Ставшая легендарной российская гимнастка Кудрявцева завершает карьеру

Москва, 10 января. Многократная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпийских игр 2016 года по художественной гимнастике Яна Кудрявцева завершила профессиональную карьеру, сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).
«Яна Кудрявцева, которая царствовала в мире художественной гимнастики в течение последних нескольких лет, окончательно завершает карьеру. 19-летняя москвичка уведомила FIG, что уходит на пенсию, в конце прошлого месяца, завершив одну из самых блестящих карьер в истории художественной гимнастики», — говорится в сообщении FIG.
Кудрявцева стала самой юной абсолютной чемпионкой мира за всю историю художественной гимнастики. Она является 13-кратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы и четырехкратной чемпионкой Европейских игр.
В сообщении FIG отмечается, что в спортивных кругах Кудрявцеву прозвали «Ангелом с железными крыльями» за ее хрупкую фигуру и свирепый дух соперничества.
#Rhythmic star Yana Kudryavtseva, the World All-around champion in 2013, '14 and '15, says goodbye to #Gymnastics: https://t.co/ycZGrWleUP pic.twitter.com/HVY3MyJeQy— FIG (@gymnastics) January 9, 2017