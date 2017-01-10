Ставшая легендарной российская гимнастка Кудрявцева завершает карьеру

Москва, 10 января. Многократная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпийских игр 2016 года по художественной гимнастике Яна Кудрявцева завершила профессиональную карьеру, сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

«Яна Кудрявцева, которая царствовала в мире художественной гимнастики в течение последних нескольких лет, окончательно завершает карьеру. 19-летняя москвичка уведомила FIG, что уходит на пенсию, в конце прошлого месяца, завершив одну из самых блестящих карьер в истории художественной гимнастики», — говорится в сообщении FIG.

Кудрявцева стала самой юной абсолютной чемпионкой мира за всю историю художественной гимнастики. Она является 13-кратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы и четырехкратной чемпионкой Европейских игр.

В сообщении FIG отмечается, что в спортивных кругах Кудрявцеву прозвали «Ангелом с железными крыльями» за ее хрупкую фигуру и свирепый дух соперничества.