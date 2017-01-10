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Глава ОАЭ попросил имамов провести в стране молитву о дожде
Весь мир

Глава ОАЭ попросил имамов провести в стране молитву о дожде

Сегодня 8:42
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Глава ОАЭ попросил имамов провести в стране молитву о дожде

Дубай, 10 января. Глава ОАЭ шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян обратился к имамам страны, чтобы те провели во всех мечетях молитву о дожде. Об этом во вторник пишут местные СМИ.

Имамы разъяснят молящимся, как именно необходимо прочитать молитву, а для этого в мечетях страны проведут специальный курс лекций. Президент ОАЭ намерен посетить церемонию в Большой Мечети Шейха Заеда в Абу-Даби.

По информации издания The National, фермеры в стране в последнее время перестали высаживать семена по причине недостаточного количества воды.

В минувшем году с января по март включительно в ОАЭ были обильные дожди, при этом уровень осадков был намного выше, чем в тот же хронологический отрезок 2015 года. Впрочем, в минувшем году действительно был зафиксирован недостаток дождей.

Отметим, что нынешней зимой в ОАЭ преобладает теплая погода.

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Дана Балан
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