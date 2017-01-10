Двое детей погибли при лобовом столкновении автомобилей в Дагестане

Махачкала, 10 января. При столкновении двух автомобилей в Дербентском районе Дагестана погибли пять человек, двое из них — дети. По данным местного управления МВД, столкновение произошло после того, как один из автомобилей выехал на встречную полосу движения.

«В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114 погибли пять человек, среди них двое детей. По предварительной версии, один из водителей выехал на встречную полосу», — сообщил источник РИА Новости.

Столкновение произошло ранним утром неподалеку от селения Джалган. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, минувшей ночью произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на трассе «Кола». Известно, что причиной аварии стал выбежавший на дорогу волк.