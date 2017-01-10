Иран оставил жителей нескольких стран без порнографии

Москва, 10 января. Правительство Ирана случайно заблокировало доступ к ряду порнографических сайтов для жителей Индонезии, Индии, России и Гонконга. Как пишет Engadget, пользователи не имели доступ с сайтам в течение нескольких дней.

Проблемы с доступом начались после того, как государственный провайдер Ирана попытался ограничить доступ ко взрослому контенту для своих граждан. При этом, проблемы с доступом к ресурсам коснулись и юзеров других стран.

Ранее сообщалось, что прокуратура Чечни добилась закрытия 50 порносайтов. В ходе проверки исполнения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, ведомство выявило 50 интернет-страниц, содержащих материалы порнографического характера.