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Ученые рассказали, как дети могут продлить жизнь родителям
Общество

Ученые рассказали, как дети могут продлить жизнь родителям

Сегодня 8:22
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Ученые рассказали, как дети могут продлить жизнь родителям

Лос-Анджелес, 10 января. Ученые пришли к выводу, что одиночество является главным фактором ускорения процесса старения и напрямую влияет на раннюю смертность.

Специалисты из Университета Калифорнии провели масштабное исследование. В течение шести лет они наблюдали за 1600 пожилыми людьми, чей средний возраст составил 71 год.
 
Исследователи пришли к выводу, что главной причиной смертности можно назвать одиночество. За то время, пока шли научные наблюдения, скончались 23% одиноких участника исследований. Тогда как смертность среди тех, кто регулярно общался с родственниками, составила лишь 14%.

По мнению ученых, пожилые люди придают большое значение межличностным отношениям, особенно с родными. В связи с этим специалисты дали всем совет: проводить как можно больше времени со своими родителями, чтобы продлить им жизнь.

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Олеся Волкова
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