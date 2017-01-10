Ученые рассказали, как дети могут продлить жизнь родителям

Лос-Анджелес, 10 января. Ученые пришли к выводу, что одиночество является главным фактором ускорения процесса старения и напрямую влияет на раннюю смертность.

Специалисты из Университета Калифорнии провели масштабное исследование. В течение шести лет они наблюдали за 1600 пожилыми людьми, чей средний возраст составил 71 год.



Исследователи пришли к выводу, что главной причиной смертности можно назвать одиночество. За то время, пока шли научные наблюдения, скончались 23% одиноких участника исследований. Тогда как смертность среди тех, кто регулярно общался с родственниками, составила лишь 14%.

По мнению ученых, пожилые люди придают большое значение межличностным отношениям, особенно с родными. В связи с этим специалисты дали всем совет: проводить как можно больше времени со своими родителями, чтобы продлить им жизнь.