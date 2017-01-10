Полиция Индонезии задержала россиянина за футболку с серпом и молотом

Джакарта, 10 января. Россиянин чуть было не угодил за решетку на 12 лет, пройдясь по улице во время отдыха в Индонезии в футболке с серпом и молотом. Коммунизм в стране запрещен с 1965 года, когда произошла неудачная попытка госпереворота.

Россиянин в футболке с коммунистической символикой на улице наткнулся на активистов, которые вызвали полицию. Мужчину долго держали в отделении полиции, футболку конфисковали. Тем не менее, мужчине повезло, он отделался предупреждением, его отпустили. Однако власти страны после этого случая выпустили особый кодекс правил, согласно которому туристы должны быть проинформированы о данном законе.