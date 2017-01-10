Пенсионер умер в очереди к кассе в московском ресторане KFC

Москва, 10 января. Пожилой житель Москвы, пришедший пообедать в ресторан быстрого питания KFC на северо-западе столицы, скончался прямо в очереди к кассе. Врачи вызванной очевидцами скорой помощи не смогли спасти пенсионера.

«Погибший лежал в зале ресторана KFC на северо-западе Москвы без признаков насильственной смерти», — сообщил источник Life.ru.

В настоящее время продолжается проверка в связи с происшествием, устанавливаются все обстоятельства смерти пожилого мужчины. Известно, что умершему в ресторане мужчине было 73 года.

Между тем, сегодня стало известно о страшной находке в московской квартире на улице Дубравной, где крупный пес загрыз и обезглавил своего хозяина, после чего обглодал голову.