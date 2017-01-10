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Французский биатлонист объяснил, почему считает Логинова мошенником
Спорт

Французский биатлонист объяснил, почему считает Логинова мошенником

Сегодня 8:18
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Французский биатлонист объяснил, почему считает Логинова мошенником

Мартелль (Италия), 10 января. Французский биатлонист Аристид Бегю после того, как проиграл Александру Логинову заявил, что поддерживает чистый спорт,поскольку ему неприятно проигрывать ранее дисквалифицированному за употребление эритропоэтина россиянину.

По словам 22-летнего француза, ему неприятно проигрывать «мошеннику». Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Напомним, что на этапе Кубка IBU, который завершился в итальянском Мартелле, россиянин Александр Логинов победил в гонке преследования и спринте, а француз Аристид Бегю финишировал лишь шестым и восьмым соответственно.

 

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Дана Балан
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