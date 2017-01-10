Собака растерзала и обезглавила тело погибшего хозяина в Москве

Москва, 10 января. Полиция обнаружила труп мужчины, растерзанного собакой, в квартире одного из домов на улице Дубравной в Москве.

Как рассказали в столичных правоохранительных органах, собака породы стаффордширский терьер по кличке Тай не пускала полицейских в дом. На место происшествия был вызван ветеринар, который усыпил пса. Полиция смогла осмотреть квартиру.

Правоохранители нашли в доме труп 54-летнего мужчину. Тело мужчины было обезглавлено. Череп со следами обгладывания находился на расстоянии полуметра от туловища.

По версии следствия, собака нанесла повреждения уже после кончины хозяина. Следов борьбы в квартире не обнаружено.