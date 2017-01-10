Упавший на рельсы мужчина парализовал движение поездов в петербургском метро

Санкт-Петербург, 10 января. В петербургском метрополитене остановлено движение поездов по причине упавшего на рельсы мужчины.

По информации источников в правоохранительных органах, инцидент случился сегодня на станции метро «Площадь Александра Невского» в час пик примерно в 07.30. Согласно предварительным данным, мужчину упал не сам — его толкнул на рельсы кто-то из пассажиров.

Движение поездов на четвертой линии (зеленая ветка) было приостановлено почти на 15 минут. Пострадавшего мужчину достали с рельсов.