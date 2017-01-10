Старинные монеты нашли в Apple MacBook

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Вашингтон, 10 января. Приобретая компьютерную технику, покупатели очень редко разбирают ее для того, чтобы посмотреть, что находится внутри ноутбука или другого гаджета.

Владельцы техники американской компании Apple обнаружили внутри MacBook монеты неизвестного происхождения. Накануне в интернете появились фото, где были изображены компьютеры MacBook, внутри которых находились странные монеты. Пользователи не могли понять, каким образом они там появились.

Некоторые пользователи подумали, что их появление там абсолютно случайное, например, кто-то уронил в ходе сборки компьютера.

Пять лет назад в одной и американских социальных сетей опубликовали видеозапись, где мужчина гадал, каким образом в его гаджет могла попасть монета 1970 года. Через несколько лет в Сети появлялись другие подобные видеозаписи.

Впрочем, в Apple до сих пор никак не прокомментировали эти моменты с монетами внутри их гаджетов.