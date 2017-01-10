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Жертвами лобового столкновения машин под Новосибирском стали три человека
Происшествия

Жертвами лобового столкновения машин под Новосибирском стали три человека

Сегодня 7:49
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Новосибирск, 10 января. Три человека погибли и двое пострадали в результате ДТП в Новосибирской области.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, мужчина за рулем ВАЗ-2107 следовал по автодороге К-17 Р в сторону Новосибирска. На 53 километре при обгоне он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем SsangYong.

В результате аварии погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля.

Водитель и пассажир иномарки получили травмы.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что страшное лобовое ДТП на Ставрополье унесло жизни четырех человек.

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Алия Шарафутдинова
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