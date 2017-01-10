Игра теней позволила астрономам обнаружить экзопланету

Балтимор, 10 января. Астрономы из балтиморского Института исследований космоса, занимающиеся изучением данных, полученных орбитальным телескопом Hubble, сумели найти новый способ обнаружения экзопланет, обращающихся вокруг удаленных звезд. Такой метод подходит для молодых планетных систем, позволяя определить крупную планету еще на стадии ее формирования.

Вращаясь вокруг своего светила, огромная планета вытягивает часть вещества протопланетного диска, образуя на нем заметную «тень», где освещенных звездой обломков меньше. Данный феномен был обнаружен в системе TW Гидры, находящейся на расстоянии 192 световых лет от Земли. Наблюдения, сделанные с интервалом в несколько месяцев, позволили выявить перемещение тени по протопланетному диску.

«Наиболее правдоподобный сценарий — гравитационное воздействие невидимой планеты, которая вытягивает вещество из плоскости диска и закручивает его внутреннюю часть», — приводит «Газета.ru» заявление лидера исследовательской группы Джона Дебеса.

Размеры тени позволили определить примерное положение и масштабы планеты — ее масса примерно равна Юпитеру, и она вращается вокруг TW Гидры на расстоянии в 160 млн км.