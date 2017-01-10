Ученые выяснили, какая пища спасет мужчин от инфаркта

Хельсинки, 10 января. Мужчинам помогут избежать сердечно-сосудистых заболеваний яйца. В белке и желтке содержатся вещества, которые помогают существенно снизить риск инфаркта.

Мужчинам необходимо употреблять в пищу яйца, чтобы укрепить сердце и избежать заболеваний сердечно-сосудистой системы, выяснили финские ученые.

Регулярное употребление в пищу яиц на 37% снижает вероятность развития сахарного диабета. Ученые установили, что особенность этого продукта заключается в том, что яйца положительно влияют только на мужчин, для женщин аналогичного эффективного продукта пока не обнаружено.