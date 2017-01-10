Белый дом прокомментировал критику Мэрил Стрип избранного президента США Трампа

Вашингтон, 10 декабря. Актриса Мэрил Стрип, выступившая на церемонии вручения кинопремии «Золотой Глобус» с критикой в адрес избранного президента США Дональда Трампа, высказала «тщательно продуманную точку зрения».

Об этом рассказал пресс-секретарь действующего президента США Джошуа Эрнест. По его словам, он не видел выступления актрисы и не обсуждал его с Бараком Обамой. Эрнест также подчеркнул, что американцы могут пользоваться правом на свободу слова так, как пожелают.

Напомним, 8 января на церемонии вручения кинопремии Мэрил Стрип вспомнила случай, когда Трамп в 2015 году передразнил репортера-инвалида NYT. Стрип отметила, что тот эпизод «в некотором роде разбил ей сердце».