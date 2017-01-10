Разведка США увидела конец американского господства

Вашингтон, 10 января. Избранному президенту США Дональду Трампу во время его президентского срока придется управлять страной международное влияние которой будет непрерывно ослабевать; эпоха американского господства заканчивается — с таким заявлением выступил после президентских выборов Совет по национальной разведке США в опубликованном недавно 240-страничном докладе.

Доклад американской разведки рассматривает целый ряд проблем, с которыми придется иметь дело будущей администрации США, сообщает Bloomberg.

«Следующие пять лет станут для США испытанием на прочность, — уверены в Совете по национальной разведке. — Плохо это или хорошо, складывающийся глобальный ландшафт приближает к завершению эру американского господства, наступившую после окончания холодной войны».

В условиях ослабления США Россия и Китай немедленно возьмут на себя более активную роль по всему миру, утверждают авторы доклада. Поскольку правительство Владимира Путина в ближайшие годы продолжит уделять первоочередное внимание и финансирование вооруженным силам, уже вскоре США будет нечего противопоставить «агрессивной внешней политике Москвы», считают в разведке США.