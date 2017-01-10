Ученые рассказали о смертельной опасности электронных сигарет

Москва, 10 января. Ученые рассказали, чем опасны электронные сигареты – вейпы. Выяснилось, что они содержат пентабромдифениловые эфиры, которые, попадая в организм человека, могут привести к необратимым последствиям. Электронные сигареты могут разрушить работу сердца, мозга, гормонов щитовидной железы.

Как пишут британские СМИ, эксперты рассказали, что миф о безвредности вейпов используются в целям рекламы. Между тем, в электронных сигаретах содержится огромное количество тяжелых металлов: никеля, свинца, цинка, хрома.

Ранее ЛДПР выступила против вейпов и электронных сигарет.