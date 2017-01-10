Сотни литров «Боярышника» изъял Роспотребнадзор в Приамурье

Благовещенск, 10 января. Массовые проверки подлинности находящихся в продаже спиртосодержащих жидкостей прошли в Амурской области. Специалисты местного управления Роспотребнадзора изъяли из обращения более 400 литров спиртовых лосьонов.

Кроме печально прославившегося в декабре лосьона «Боярышник», были изъяты также подобные лосьоны «Огуречный» и «Вита-септ». Специалисты Роспотребнадзора проверяли не только складские помещения — проверки проводились даже на новогодних праздниках.

Проведенные мероприятия позволили выявить значительное количество запрещенной продукции в торговых точках таких городов, как Благовещенск, Свободный и Зея. Большая часть спиртосодержащей продукции была произведена в Казахстане.

Напомним, после массового отравления в Иркутске, унесшего жизни 76 человек, массовые проверки спиртосодержащей продукции на рынках проводятся в различных регионах страны.