Таинственная древняя гробница обнаружена в Китае

Пекин, 10 января. При строительстве в китайской провинции Сычуань обнаружена гробница, возраст которой составляет не менее 350 лет. Об этом сообщает агентство China News Service.

Гробницу случайно нашли при строительстве в районе Бачжоу города Бачжун. Обнаруженное захоронение было рассчитано на двух человек, оно имеет два небольших помещения.

Стенки гробницы созданы из камня, на одной из стен выгравированы изображения. На боковых стенах присутствуют круговые диаграммы с надписями. Внутри были также гончарные изделия и посуда, однако, что примечательно, костей и остатков гробов найдено не было. На основе найденных предметов и структуры гробницы эксперты предположили, что загадочная гробница относится к эпохе династии Мин (1368-1644 годы нашей эры).